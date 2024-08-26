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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1648 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1648 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1648 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: La Galerie Numismatique

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1648
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1648 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • CNG (1)
  • Frühwald (1)
  • GGN (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Numision (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (1)
Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
8260 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе Heritage - April 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
5520 $
Цена в валюте аукциона 5520 USD
Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе Frühwald - July 31, 2016
Продавец Frühwald
Дата 31 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе CNG - January 12, 2016
Продавец CNG
Дата 12 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе GGN - September 21, 1996
Польша Дукат 1648 GR "Гданьск" на аукционе GGN - September 21, 1996
Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1648 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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