Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1648 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1648 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.
Сохранность
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 31 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи Дукат 1648 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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