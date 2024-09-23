Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 3 дуката 1648 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1648 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе Otto Helbing за 155 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.
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