Донатив 3 дуката 1648 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1648 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе Otto Helbing за 155 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.

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