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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 3 дуката 1648 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Донатив 3 дуката 1648 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 3 дуката 1648 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Felix Schlessinger

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 10,7 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 3 дуката
  • Год 1648
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1648 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 648 проданному на аукционе Otto Helbing за 155 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.

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Польша 3 дуката 1648 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 3 дуката 1648 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена
Польша 3 дуката 1648 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 3 дуката 1648 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
155 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 155 Mark

Где продать?

Для продажи 3 дуката 1648 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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