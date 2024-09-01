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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 25 - 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год без года (1648-1668)
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
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  • Numimarket (1)
  • Tempus (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 825 PLN
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1648 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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