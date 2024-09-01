Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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