Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) года "Портрет с обводкой" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

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