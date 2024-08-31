Дукат 1648 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1648 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 88000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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