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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1648 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1648 года GR "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1648 года GR "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1648
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1648 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 88000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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Польша Дукат 1648 GR "Торунь" на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Польша Дукат 1648 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1648 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
23237 $
Цена в валюте аукциона 88000 PLN
Польша Дукат 1648 GR "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Дукат 1648 GR "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
12272 $
Цена в валюте аукциона 43000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1648 GR "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1648 GR "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Дукат 1648 GR "Торунь" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1648 GR "Торунь" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1648 GR "Торунь" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1648 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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