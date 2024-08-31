Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1648 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1648
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1648 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 88000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
23237 $
Цена в валюте аукциона 88000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
12272 $
Цена в валюте аукциона 43000 PLN
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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