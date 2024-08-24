Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1635 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1635 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 26000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
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Где продать?
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