Талер 1635 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1635 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 26000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

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