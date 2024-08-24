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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1635 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1635 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1635 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 42 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1635
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1635 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 26000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DESA (1)
  • GGN (3)
  • Künker (3)
  • MARCINIAK (7)
  • Niemczyk (4)
  • PDA & PGN (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • SINCONA (3)
  • WCN (18)
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
6471 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
2031 $
Цена в валюте аукциона 8850 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II "Торунь" на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1635 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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