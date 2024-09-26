Талер 1641 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1641 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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