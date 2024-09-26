Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1641 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1641 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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