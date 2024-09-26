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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1641 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1641 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1641 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1641
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1641 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

Сохранность
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Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
4179 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
6551 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 15, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1641 GR "Гданьск" на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1641 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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