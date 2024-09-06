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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1636 года II "Тип 1633-1636" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1636 года II "Тип 1633-1636" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1636 года II "Тип 1633-1636" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Gorny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1636
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1636 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 20000 PLN. Торги состоялись 5 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1636 II на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Талер 1636 II на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
2915 $
Цена в валюте аукциона 11750 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
2641 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша Талер 1636 II на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Талер 1636 II на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1636 II на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1636 II на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1636 II на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Талер 1636 II на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Талер 1636 II на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Талер 1636 II на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1636 II на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Талер 1636 II на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1636 II на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Талер 1636 II на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1636 II на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1636 II на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Талер 1636 II на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1636 II на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1636 II на аукционе Gorny & Mosch - March 17, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - April 23, 2005
Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - April 23, 2005
Продавец GGN
Дата 23 апреля 2005
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - October 23, 1999
Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - October 23, 1999
Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - October 23, 1999
Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - October 23, 1999
Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - October 24, 1998
Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - October 24, 1998
Продавец GGN
Дата 24 октября 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - October 24, 1998
Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - October 24, 1998
Продавец GGN
Дата 24 октября 1998
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - October 18, 1997
Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - October 18, 1997
Польша Талер 1636 II на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1636 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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