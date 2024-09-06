Талер 1636 года II "Тип 1633-1636" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1636 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 20000 PLN. Торги состоялись 5 марта 2022.

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