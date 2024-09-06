Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1636 года II "Тип 1633-1636" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1636 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 20000 PLN. Торги состоялись 5 марта 2022.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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