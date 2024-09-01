Талер 1635 года II "Эльблонг" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1635 года "Эльблонг" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 125000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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