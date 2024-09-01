Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1635 года II "Эльблонг" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1635 года II "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1635 года II "Эльблонг" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1635
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1635 года "Эльблонг" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 125000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (2)
  • CNG (1)
  • Felix Schiessinger (1)
  • GGN (2)
  • Kricheldorf (1)
  • Künker (2)
  • Leo Hamburger (1)
  • Niemczyk (8)
  • Numisbalt (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
10899 $
Цена в валюте аукциона 53000 PLN
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
10057 $
Цена в валюте аукциона 39500 PLN
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Artemide Aste - July 15, 2014
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Artemide Aste - July 15, 2014
Продавец Artemide Aste
Дата 15 июля 2014
Сохранность F
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Artemide Aste - March 26, 2011
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Artemide Aste - March 26, 2011
Продавец Artemide Aste
Дата 26 марта 2011
Сохранность F
Цена
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1635 II "Эльблонг" на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1635 "Эльблонг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Владислава IV Монеты Польши 1635 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск