Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1635 года II "Эльблонг" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 45 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1635
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1635 года "Эльблонг" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 125000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
10057 $
Цена в валюте аукциона 39500 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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