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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1641 года GG (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1641 года GG - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1641 года GG - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1641
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1641 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 714 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 120000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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Польша Талер 1641 GG на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1641 GG на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
29701 $
Цена в валюте аукциона 120000 PLN
Польша Талер 1641 GG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Талер 1641 GG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
9516 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1641 GG на аукционе Frühwald - March 18, 2023
Продавец Frühwald
Дата 18 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1641 GG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Талер 1641 GG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1641 GG на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Талер 1641 GG на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1641 GG на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1641 GG на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Талер 1641 GG на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1641 GG на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Талер 1641 GG на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1641 GG на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша Талер 1641 GG на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1641 GG на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1641 GG на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1641 GG на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1641 GG на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1641 GG на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1641 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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