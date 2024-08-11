Талер 1641 года GG (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1641 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 714 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 120000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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