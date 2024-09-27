Талер 1640 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1640 года "Торунь" со знаком MS. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 47000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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