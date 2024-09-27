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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1640 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1640 года MS "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1640 года MS "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 42 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1640
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1640 года "Торунь" со знаком MS. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 47000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (9)
Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
4838 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
3475 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 MS "Торунь" на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1640 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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