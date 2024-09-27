Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1640 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 42 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1640
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1640 года "Торунь" со знаком MS. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 47000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF40 NGC
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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