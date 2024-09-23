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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1636 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1636 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1636 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 42 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1636
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1636 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 20000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • WCN (2)
Польша Талер 1636 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Талер 1636 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
2413 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Польша Талер 1636 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Талер 1636 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
4971 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Польша Талер 1636 II "Торунь" на аукционе Janas - March 23, 2019
Польша Талер 1636 II "Торунь" на аукционе Janas - March 23, 2019
Продавец Janas
Дата 23 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1636 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Талер 1636 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1636 II "Торунь" на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1636 II "Торунь" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1636 II "Торунь" на аукционе GGN - October 23, 1999
Польша Талер 1636 II "Торунь" на аукционе GGN - October 23, 1999
Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1636 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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