Талер 1635 года II "Тип 1633-1636" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1635 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 22000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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