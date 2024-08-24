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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1635 года II "Тип 1633-1636" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1635 года II "Тип 1633-1636" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1635 года II "Тип 1633-1636" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1635
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1635 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 22000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1635 II на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Польша Талер 1635 II на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
3007 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Польша Талер 1635 II на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1635 II на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1635 II на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1635 II на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Талер 1635 II на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Талер 1635 II на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Талер 1635 II на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Талер 1635 II на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Талер 1635 II на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Талер 1635 II на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
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Польша Талер 1635 II на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Талер 1635 II на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе Russiancoin - June 25, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 25 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1635 II на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1635 II на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1635 II на аукционе Russiancoin - February 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1635 II на аукционе Russiancoin - January 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1635 II на аукционе Russiancoin - November 14, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 14 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1635 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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