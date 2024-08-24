Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1635 года II "Тип 1633-1636" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1635 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 22000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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