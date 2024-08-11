Талер 1639 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1639 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 18000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

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