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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1639 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1639 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1639 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 44 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1639
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1639 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 18000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2009.

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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
4016 $
Цена в валюте аукциона 17500 PLN
Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1476 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Rauch - November 18, 2017
Продавец Rauch
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Künker - October 5, 2008
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1639 II "Торунь" на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1639 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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