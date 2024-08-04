Талер 1637 года II "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1637 года "Гданьск" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 105000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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