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Талер 1637 года II "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1637 года "Гданьск" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 105000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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