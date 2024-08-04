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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1637 года II "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1637 года II "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1637 года II "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 45 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1637
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1637 года "Гданьск" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 88 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 105000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
18201 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
15412 $
Цена в валюте аукциона 60000 PLN
Польша Талер 1637 II "Гданьск" на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1637 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Талер 1637 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1637 II "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1637 II "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1637 II "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1637 II "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1637 II "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Польша Талер 1637 II "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - March 19, 1928
Продавец Otto Helbing
Дата 19 марта 1928
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1637 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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