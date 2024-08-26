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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1634 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1634 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1634 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 42 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1634
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1634 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1922 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 120000 CZK. Торги состоялись 7 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
2424 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
3295 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU55 NGC
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе Aurea - December 7, 2013
Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе GGN - February 23, 1991
Польша Талер 1634 II "Торунь" на аукционе GGN - February 23, 1991
Продавец GGN
Дата 23 февраля 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1634 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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