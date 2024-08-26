Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1634 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 42 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1634
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1634 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1922 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 120000 CZK. Торги состоялись 7 декабря 2013.
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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