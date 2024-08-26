Талер 1634 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1634 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1922 проданному на аукционе Aurea Numismatika за 120000 CZK. Торги состоялись 7 декабря 2013.

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