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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1644 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1644 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1644 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1644
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1644 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
7911 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
7055 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша Дукат 1644 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Дукат 1644 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1644 GR "Гданьск" на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1644 GR "Гданьск" на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1644 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1644 GR "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1644 GR "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1644 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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