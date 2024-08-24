Дукат 1644 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1644 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

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