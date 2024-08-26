Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 10 дукатов 1644 года GR "Гданьск". Золото (Польша, Владислав IV)
Разновидность: Золото
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 35 гр
- Диаметр 48 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 10 дукатов
- Год 1644
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1644 года "Гданьск" со знаком GR. Золото. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 340000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
21039 $
Цена в валюте аукциона 105000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
47895 $
Цена в валюте аукциона 205000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 дукатов 1644 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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