Донатив 10 дукатов 1644 года GR "Гданьск". Золото (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1644 года "Гданьск" со знаком GR. Золото. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 340000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

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