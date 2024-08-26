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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 10 дукатов 1644 года GR "Гданьск". Золото (Польша, Владислав IV)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Донатив 10 дукатов 1644 года GR "Гданьск" Золото - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 10 дукатов 1644 года GR "Гданьск" Золото - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 35 гр
  • Диаметр 48 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 10 дукатов
  • Год 1644
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1644 года "Гданьск" со знаком GR. Золото. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 139 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 340000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
21039 $
Цена в валюте аукциона 105000 PLN
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
47895 $
Цена в валюте аукциона 205000 PLN
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Spink - July 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Goldberg - January 27, 2014
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Baldwin's - September 27, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 27 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность XF
Цена
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 10 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 дукатов 1644 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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