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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 8 дукатов 1644 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Донатив 8 дукатов 1644 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 8 дукатов 1644 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 27,9 гр
  • Диаметр 48 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 8 дукатов
  • Год 1644
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 8 дукатов 1644 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4386 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.

Сохранность
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  • Künker (1)
Польша 8 дукатов 1644 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 дукатов 1644 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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