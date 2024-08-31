Донатив 8 дукатов 1644 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 8 дукатов 1644 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4386 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.

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