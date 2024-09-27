Полталера 1640 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1640 года "Торунь" со знаком MS. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 6000 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

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