Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1640 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,4 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Полталера
- Год 1640
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1640 года "Торунь" со знаком MS. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 6000 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.
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