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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1640 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Полталера 1640 года MS "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Полталера 1640 года MS "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полталера
  • Год 1640
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1640 года "Торунь" со знаком MS. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 6000 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

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Польша Полталера 1640 MS "Торунь" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
6449 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Польша Полталера 1640 MS "Торунь" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Полталера 1640 MS "Торунь" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1640 MS "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера 1640 MS "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1640 MS "Торунь" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Полталера 1640 MS "Торунь" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена
Польша Полталера 1640 MS "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Полталера 1640 MS "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
130 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 130 Mark

Где продать?

Для продажи Полталера 1640 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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