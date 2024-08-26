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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1640 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Полталера 1640 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Полталера 1640 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 34 - 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полталера
  • Год 1640
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1640 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 39500 PLN. Торги состоялись 6 июня 2020.

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Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
5179 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
10033 $
Цена в валюте аукциона 39500 PLN
Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность F
Цена
Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе Felzmann - March 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность F
Цена
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Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1640 GR "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полталера 1640 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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