Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1640 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,4 гр
- Диаметр 34 - 35 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Полталера
- Год 1640
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1640 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 39500 PLN. Торги состоялись 6 июня 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность F
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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