Полталера 1640 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1640 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 39500 PLN. Торги состоялись 6 июня 2020.

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