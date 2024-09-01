Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1646 года C DC "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,4 гр
- Диаметр 34 - 37 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Полталера
- Год 1646
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1646 года со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе
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