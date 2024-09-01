Полталера 1641 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1641 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 105000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

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