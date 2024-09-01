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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1641 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Полталера 1641 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Полталера 1641 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 34 - 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полталера
  • Год 1641
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1641 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 105000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

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Польша Полталера 1641 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Полталера 1641 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
8032 $
Цена в валюте аукциона 35000 PLN
Польша Полталера 1641 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Полталера 1641 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
23619 $
Цена в валюте аукциона 105000 PLN
Польша Полталера 1641 GR "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера 1641 GR "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1641 GR "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера 1641 GR "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1641 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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