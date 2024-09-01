Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1641 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 14,4 гр
- Диаметр 34 - 35 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Полталера
- Год 1641
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1641 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 105000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
8032 $
Цена в валюте аукциона 35000 PLN
Где продать?
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