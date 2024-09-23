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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1634 года SB "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1634
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1634 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 640 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 50000 PLN. Торги состоялись 23 июня 2023.

Сохранность
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Польша Дукат 1634 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Дукат 1634 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
12381 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
7693 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1634 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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