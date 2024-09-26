Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив Полтора дуката 1634 года SB "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 5,21 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Полтора дуката
- Год 1634
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив Полтора дуката 1634 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 4 декабря 2004.
Сохранность
- Все фирмы
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