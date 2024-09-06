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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полтора дуката 1634 года SB "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Полтора дуката 1634 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Полтора дуката 1634 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 5,25 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полтора дуката
  • Год 1634
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полтора дуката 1634 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4397 проданному на аукционе Stack's Bowers за 85000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полтора дуката 1634 SB "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Полтора дуката 1634 SB "Гданьск" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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