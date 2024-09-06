Полтора дуката 1634 года SB "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полтора дуката 1634 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4397 проданному на аукционе Stack's Bowers за 85000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

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