Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты Полтора дуката Владислава IV - Польша

type-coin
type-coin

Полтора дуката 1634

Гданьск
Год Знак Описание Продажи Продажи
1634 SB 0 1
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Владислава IV Все польские монеты польские монеты номиналом Полтора дуката Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск