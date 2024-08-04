Донатив Полтора дуката 1634 года IR K "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив Полтора дуката 1634 года "Гданьск" со знаком IR K. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 285 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 14100 PLN. Торги состоялись 27 октября 2001.

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