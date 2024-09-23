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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 3 дуката 1634 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Донатив 3 дуката 1634 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 3 дуката 1634 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 10,5 гр
  • Диаметр 37,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 3 дуката
  • Год 1634
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1634 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 210000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность
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  • Aurea (1)
  • Niemczyk (1)
Польша 3 дуката 1634 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 3 дуката 1634 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
56908 $
Цена в валюте аукциона 210000 PLN
Польша 3 дуката 1634 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Aurea - December 6, 2014
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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