Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 3 дуката 1634 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 10,5 гр
- Диаметр 37,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 3 дуката
- Год 1634
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1634 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 210000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Niemczyk (1)
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