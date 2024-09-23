Донатив 3 дуката 1634 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1634 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 210000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность UNC (1) AU (1)