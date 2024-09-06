Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1641 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1641
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1641 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 85000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
11644 $
Цена в валюте аукциона 9000 GBP
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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