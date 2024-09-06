Дукат 1641 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1641 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 85000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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