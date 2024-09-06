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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1641 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1641 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1641 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1641
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1641 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 85000 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
Польша Дукат 1641 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Дукат 1641 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
21038 $
Цена в валюте аукциона 85000 PLN
Польша Дукат 1641 GR "Гданьск" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
11644 $
Цена в валюте аукциона 9000 GBP
Польша Дукат 1641 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Дукат 1641 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1641 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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