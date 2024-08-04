Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1647 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1647 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4398 проданному на аукционе Stack's Bowers за 60000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
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