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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1647 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1647 года GR "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1647 года GR "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1647
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1647 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4398 проданному на аукционе Stack's Bowers за 60000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1647 GR "Торунь" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1647 GR "Торунь" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Польша Дукат 1647 GR "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1647 GR "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1647 GR "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1647 GR "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1647 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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