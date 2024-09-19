Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 2 дуката 1647 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 7,1 гр
- Диаметр 28 - 34 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 2 дуката
- Год 1647
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 2 дуката 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Baldwin's за 38000 GBP. Торги состоялись 7 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
48393 $
Цена в валюте аукциона 38000 GBP
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
27700 $
Цена в валюте аукциона 110000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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