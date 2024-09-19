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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 2 дуката 1647 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Донатив 2 дуката 1647 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 2 дуката 1647 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 7,1 гр
  • Диаметр 28 - 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1647
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 2 дуката 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Baldwin's за 38000 GBP. Торги состоялись 7 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (3)
  • WCN (3)
Польша 2 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
48393 $
Цена в валюте аукциона 38000 GBP
Польша 2 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 2 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
27700 $
Цена в валюте аукциона 110000 PLN
Польша 2 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 2 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 2 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность XF
Цена
Польша 2 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
Польша 2 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе UBS - September 13, 1999
Продавец UBS
Дата 13 сентября 1999
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1647 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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