Донатив 2 дуката 1647 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 2 дуката 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Baldwin's за 38000 GBP. Торги состоялись 7 марта 2024.

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