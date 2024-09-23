Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1639 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1639 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1639 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1639
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1639 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 80000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • CNG (2)
  • Felzmann (1)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Leo Hamburger (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (7)
  • Poznański Dom Aukcyjny (3)
  • Spink (4)
  • UBS (1)
  • WCN (5)
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
10148 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
15304 $
Цена в валюте аукциона 60000 PLN
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе CNG - November 29, 2023
Продавец CNG
Дата 29 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Spink - December 1, 2013
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1639 GR "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1639 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Владислава IV Монеты Польши 1639 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск