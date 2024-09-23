Дукат 1639 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1639 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 80000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность AU (1) XF (16) VF (9) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) Сервис NGC (2) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (1)

CNG (2)

Felzmann (1)

GGN (1)

Gorny & Mosch (1)

Künker (1)

Leo Hamburger (1)

MARCINIAK (1)

Niemczyk (7)

Poznański Dom Aukcyjny (3)

Spink (4)

UBS (1)

WCN (5)