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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1633 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1633 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1633 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1633
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1633 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

Сохранность
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Польша Дукат 1633 II "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Дукат 1633 II "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
18358 $
Цена в валюте аукциона 82000 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
11139 $
Цена в валюте аукциона 47000 PLN
Польша Дукат 1633 II "Торунь" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1633 II "Торунь" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1633 II "Торунь" на аукционе Rauch - December 7, 2010
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1633 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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