Дукат 1633 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1633 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.

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