Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1633 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1633 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65000 PLN. Торги состоялись 25 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
18358 $
Цена в валюте аукциона 82000 PLN
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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