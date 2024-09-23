Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1647 года GP (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1647
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1647 года со знаком GP. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 280000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.
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