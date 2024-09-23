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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1647 года GP (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1647 года GP - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1647 года GP - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1647
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1647 года со знаком GP. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 280000 PLN. Торги состоялись 2 октября 2015.

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Польша Дукат 1647 GP на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1647 GP на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
25363 $
Цена в валюте аукциона 91000 PLN
Польша Дукат 1647 GP на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1647 GP на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность AU
Цена
73871 $
Цена в валюте аукциона 280000 PLN
Польша Дукат 1647 GP на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1647 GP на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1647 GP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1647 GP на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1647 GP на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1647 GP на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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