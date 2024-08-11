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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1639 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1639 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1639 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1639
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1639 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 35000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
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  • CNG (1)
  • Künker (1)
  • Niemczyk (1)
  • PDA & PGN (1)
Польша Дукат 1639 II "Торунь" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность XF
Цена
8525 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Польша Дукат 1639 II "Торунь" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность VF
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Польша Дукат 1639 II "Торунь" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1639 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Дукат 1639 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1639 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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