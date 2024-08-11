Дукат 1639 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1639 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 35000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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