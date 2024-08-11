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Дукат 1639 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23 - 24,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1639
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1639 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 35000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
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- PDA & PGN (1)
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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