Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1640 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1640 года "Торунь" со знаком MS. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Numismatik Naumann за 46000 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.
Сохранность
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- Stack's (1)
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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