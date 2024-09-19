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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1640 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1640 года MS "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1640 года MS "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Numismatik Naumann (formerly Gitbud & Naumann)

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1640
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1640 года "Торунь" со знаком MS. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Numismatik Naumann за 46000 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (3)
  • Leu (1)
  • Naumann (1)
  • Niemczyk (1)
  • Stack's (1)
Польша Дукат 1640 MS "Торунь" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность AU
Цена
31827 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Польша Дукат 1640 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1640 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU
Цена
11088 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Польша Дукат 1640 MS "Торунь" на аукционе Naumann - August 4, 2013
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1640 MS "Торунь" на аукционе Stack's - January 10, 2013
Польша Дукат 1640 MS "Торунь" на аукционе Stack's - January 10, 2013
Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1640 MS "Торунь" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1640 MS "Торунь" на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1640 MS "Торунь" на аукционе Leu - May 7, 2001
Продавец Leu
Дата 7 мая 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1640 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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