Дукат 1640 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1640 года "Торунь" со знаком MS. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Numismatik Naumann за 46000 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.

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