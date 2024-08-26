Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1646 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1646 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе
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