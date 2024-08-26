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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1646 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1646 года GR "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1646 года GR "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Baldwin's Auctions Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1646
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1646 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
Польша Дукат 1646 GR "Торунь" на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1646 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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