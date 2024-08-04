Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1633 года SB "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1633
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1633 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 72000 PLN. Торги состоялись 25 июня 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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