Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1633 года SB "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1633 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1633 года SB "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1633
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1633 года "Гданьск" со знаком SB. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 547 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 72000 PLN. Торги состоялись 25 июня 2021.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Felix Schiessinger (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • Leo Hamburger (1)
  • Niemczyk (4)
  • WCN (4)
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
10900 $
Цена в валюте аукциона 43000 PLN
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Heritage - May 5, 2022
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Aurea - June 5, 2021
Продавец Aurea
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1633 SB "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1633 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Владислава IV Монеты Польши 1633 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск