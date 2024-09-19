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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 3 дуката 1647 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Донатив 3 дуката 1647 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 3 дуката 1647 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 10,6 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 3 дуката
  • Год 1647
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 538 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 275000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 3 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша 3 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
61970 $
Цена в валюте аукциона 275000 PLN
Польша 3 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
37766 $
Цена в валюте аукциона 32000 EUR
Польша 3 дуката 1647 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 дуката 1647 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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