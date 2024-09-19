Донатив 3 дуката 1647 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 538 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 275000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

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