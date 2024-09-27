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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

4 дуката 1641 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - 4 дуката 1641 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - 4 дуката 1641 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 13,8 гр
  • Диаметр 33,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 4 дуката
  • Год 1641
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 4 дуката 1641 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
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Польша 4 дуката 1641 GR "Гданьск" на аукционе CNG - January 6, 2016
Продавец CNG
Дата 6 января 2016
Сохранность VF
Цена
25000 $
Цена в валюте аукциона 25000 USD
Польша 4 дуката 1641 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 4 дуката 1641 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
72165 $
Цена в валюте аукциона 220000 PLN
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VG
Цена
Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 4 дуката 1641 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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