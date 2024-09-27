Польша Период: 1506-2020 1506-2020
4 дуката 1641 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 13,8 гр
- Диаметр 33,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 4 дуката
- Год 1641
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 4 дуката 1641 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 220000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
72165 $
Цена в валюте аукциона 220000 PLN
Где продать?
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