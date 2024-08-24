Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1636 года CS "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1636 года CS "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1636 года CS "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1636
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1636 года "Гданьск" со знаком CS. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 63000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (3)
  • Leo Hamburger (1)
  • Niemczyk (3)
  • SINCONA (2)
  • Spink (1)
  • WCN (2)
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
12262 $
Цена в валюте аукциона 47000 PLN
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
6290 $
Цена в валюте аукциона 21500 PLN
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 июня 1999
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1636 CS "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1636 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Владислава IV Монеты Польши 1636 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск