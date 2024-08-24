Дукат 1636 года CS "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1636 года "Гданьск" со знаком CS. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 63000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.

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