Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1636 года CS "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1636 года "Гданьск" со знаком CS. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 63000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Hess Divo (1)
- Künker (3)
- Leo Hamburger (1)
- Niemczyk (3)
- SINCONA (2)
- Spink (1)
- WCN (2)
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
12262 $
Цена в валюте аукциона 47000 PLN
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Дукат 1636 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск