Дукат 1641 года GG (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1641 года со знаком GG. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 215000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

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