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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1641 года GG (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1641 года GG - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1641 года GG - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1641
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1641 года со знаком GG. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 230 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 215000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

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Польша Дукат 1641 GG на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
74285 $
Цена в валюте аукциона 215000 PLN
Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность VF
Цена
10176 $
Цена в валюте аукциона 30000 PLN
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1641 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1641 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1641 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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