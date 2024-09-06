Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 крейцера 1647 года GG (Польша, Владислав IV)
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 3 крейцера
- Год 1647
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Ополе
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1647 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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