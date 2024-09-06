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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 крейцера 1647 года GG (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - 3 крейцера 1647 года GG - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - 3 крейцера 1647 года GG - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1647
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Ополе
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 крейцера 1647 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 28000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
8260 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
985 $
Цена в валюте аукциона 3950 PLN
Польша 3 крейцера 1647 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 3 крейцера 1647 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1647 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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