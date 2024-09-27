Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 дукатов без года (1636) II IH (Польша, Владислав IV)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,5 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 5 дукатов
- Год без года (1636)
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов без года (1636) года со знаком II IH. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 600000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
137668 $
Цена в валюте аукциона 600000 PLN
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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