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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов без года (1636) II IH (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - 5 дукатов без года (1636) II IH - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - 5 дукатов без года (1636) II IH - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,5 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 5 дукатов
  • Год без года (1636)
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов без года (1636) года со знаком II IH. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 600000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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Польша 5 дукатов без года (1636) II IH на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Польша 5 дукатов без года (1636) II IH на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Польша 5 дукатов без года (1636) II IH на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 дукатов без года (1636) II IH на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
137668 $
Цена в валюте аукциона 600000 PLN
Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 дукатов без года (1636) II IH на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 5 дукатов без года (1636) II IH на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 дукатов без года (1636) II IH на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 дукатов без года (1636) II IH на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 дукатов без года (1636) II IH на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 5 дукатов без года (1636) II IH на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1636 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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