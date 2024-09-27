5 дукатов без года (1636) II IH (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов без года (1636) года со знаком II IH. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 93 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 600000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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