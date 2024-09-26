Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1637 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23 - 24,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1637
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1637 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5255 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 125000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
29527 $
Цена в валюте аукциона 125000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Naumann
Дата 3 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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