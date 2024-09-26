Дукат 1637 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1637 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5255 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 125000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

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