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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1637 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1637 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1637 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1637
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1637 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5255 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 125000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
5484 $
Цена в валюте аукциона 22000 PLN
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
29527 $
Цена в валюте аукциона 125000 PLN
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Naumann - November 3, 2013
Продавец Naumann
Дата 3 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1637 II "Торунь" на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1637 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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