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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1641 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1641 года MS "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1641 года MS "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1641
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1641 года "Торунь" со знаком MS. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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Польша Дукат 1641 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1641 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
19512 $
Цена в валюте аукциона 61000 PLN
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
64381 $
Цена в валюте аукциона 200000 PLN
Польша Дукат 1641 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Дукат 1641 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Дукат 1641 MS "Торунь" на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1641 MS "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1641 MS "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1641 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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