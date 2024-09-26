Дукат 1641 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1641 года "Торунь" со знаком MS. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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