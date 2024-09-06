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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1649 года GP "Тип 1649-1650" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Талер 1649 года GP "Тип 1649-1650" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Талер 1649 года GP "Тип 1649-1650" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Талер
  • Год 1649
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе

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Польша Талер 1649 GP на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Талер 1649 GP на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1649 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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