Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1649 года GP "Тип 1649-1650" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 44 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Талер
- Год 1649
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1649 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
Где продать?
Для продажи Талер 1649 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск