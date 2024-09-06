Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 10,5 гр
- Диаметр 33,5 мм
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 3 дуката
- Год без года (1649-1668)
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1498 проданному на аукционе Stack's Bowers за 65000 USD. Торги состоялись 14 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
65000 $
Цена в валюте аукциона 65000 USD
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 июня 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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