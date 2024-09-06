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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 10,5 гр
  • Диаметр 33,5 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 3 дуката
  • Год без года (1649-1668)
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1498 проданному на аукционе Stack's Bowers за 65000 USD. Торги состоялись 14 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2022
Польша 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
65000 $
Цена в валюте аукциона 65000 USD
Польша 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Naumann - December 14, 2014
Продавец Naumann
Дата 14 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
16204 $
Цена в валюте аукциона 13000 EUR
Польша 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Heritage - June 10, 2000
Польша 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Heritage - June 10, 2000
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 дуката 1649 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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