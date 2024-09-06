Донатив 3 дуката без года (1649-1668) GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката без года (1649-1668) года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1498 проданному на аукционе Stack's Bowers за 65000 USD. Торги состоялись 14 января 2022.

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