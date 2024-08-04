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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донативные монеты 3 дуката Яна II Казимира - Польша

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3 дуката 1649-1650 Донатив

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1649-1668) GR 0 121650 GR 0 2
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3 дуката 1649 Донатив

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1649-1668) IH 0 4
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3 дуката 1649 Донатив

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1649-1668) IH 0 4без года (1649-1668) H 0 9
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3 дуката 1655-1659 Донатив

Торунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1655 HL 0 41659 HL 0 18
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