Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донативные монеты 3 дуката Яна II Казимира - Польша
3 дуката 1649-1650 ДонативГданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1649-1668) GR 0 121650 GR 0 2
3 дуката 1649 ДонативГданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1649-1668) IH 0 4
3 дуката 1649 ДонативГданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1649-1668) IH 0 4без года (1649-1668) H 0 9
3 дуката 1655-1659 ДонативТорунь
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1655 HL 0 41659 HL 0 18
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