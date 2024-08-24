Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 3 дуката 1659 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 3 дуката
- Год 1659
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1659 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 180000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
23180 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 дуката 1659 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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