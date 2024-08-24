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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 3 дуката 1659 года HL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Донатив 3 дуката 1659 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 3 дуката 1659 года HL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 3 дуката
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1659 года "Торунь" со знаком HL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 180000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
20238 $
Цена в валюте аукциона 80000 PLN
Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
23180 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Bolaffi - December 2, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность VF
Цена
Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность VF
Цена
Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 3 дуката 1659 HL "Торунь" (Донатив) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 3 дуката 1659 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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